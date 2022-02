| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Nuovi incentivi per l’imprenditoria femminile. E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26/2022, il decreto interministeriale che disciplina i 400 milioni previsti dal PNRR.

Il decreto rafforza sia il nuovo Fondo per l'imprenditoria femminile, sia le altre misure già avviate come Nuove Imprese a Tasso zero, a supporto della creazione di piccole e medie imprese e auto imprenditoria, e Smart&Start.

L’obiettivo è di sostenere almeno 2400 imprese femminili, agevolando la realizzazione di progetti imprenditoriali innovativi.

Con un successivo provvedimento saranno anche indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande. Le agevolazioni saranno comunque concesse con una procedura valutativa a sportello.

Per saperne di più: https://bit.ly/3rEfspz