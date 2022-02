Variante alla Statale 16: perché l'Anas ha cambiato tracciato?

Lunedì ci sarà il Consiglio comunale di Vasto e si parlerà a lungo sulla Variante alla Statale 16 che l’Anas vorrebbe far passare sul costone verde sotto il centro storico.

Secondo noi il Comune di Vasto, che già in passato ha respinto tale ipotesi, deve chiedere all’Anas due semplici questioni che non sono di poco conto.

Primo: come si fa a proporre una superstrada del genere in una zona (quella sotto il centro storico) ad alto dissesto idrogeologico classificata dal Prg come “zona rossa”?

Secondo: il progetto originario AQ258 che figura nel sito del MIT Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con tanto di piantina, è proprio quello che vuole il Comune di Vasto, vale a dire, come dice la scheda: “Variante di Vasto (Casalbordino - San Salvo Marina). L'intervento è relativo al superamento dell'abitato di Vasto con una variante all'esistente Statale 16 Adriatica”.

Continua su NoiVastesi (clicca qui)