Contributi per l'affitto, prorogata la scadenza del bando

E’ stato prorogato il termine per la presentazione delle domande relative all’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per gli immobili ad uso abitativo, annualità 2021.

La nuova scadenza è fissata per il 21 febbraio 2022 e consente "ad un numero maggiore di famiglie di poter rispondere al bando ed ottenere il rimborso dell’affitto. Abbiamo così raccolto le numerose richieste dei cittadini che per diverse ragioni si sono trovati impossibilitati a partecipare precedentemente", sottolinea il sindaco Francesco Menna.

"Da tanti anni - aggiunge l'assessore alle Politiche per l'edilizia residenziale pubblica e per il contrasto all’emergenza abitativa, Paola Cianci - seguiamo con molta attenzione questa procedura ed istruiamo un gran numero di pratiche grazie all’impegno dell’ufficio case. Quest’anno abbiamo registrato cinquanta richieste in più rispetto al bando precedente che ci ha visti tra i Comuni protagonisti per aver ottenuto una delle somme più ingenti, ben 505 mila euro. L’Amministrazione di centrosinistra dimostra, da sempre, di essere vicina alle persone soprattutto in un periodo storico difficile per molti”.

Nei giorni scorsi a sollecitare una proroga del bando era stato il gruppo consiliare di Futuro e Sviluppo per Vasto.