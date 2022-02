Pena da scontare per violenza sessuale, 35enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Vasto hanno arrestato in esecuzione di ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Verona, un 35enne di nazionalità marocchina domiciliato a Vasto, che deve espiare una pena definitiva per il reato di violenza sessuale commessa nel 2017 in Veneto.

L’uomo, il cui provvedimento a suo carico era stato emesso nel mese di ottobre 2021, si era reso irreperibile fino a quando i Carabinieri sono riusciti a rintracciarlo ed arrestarlo mentre si trovava nei pressi di un esercizio commerciale del centro di Vasto in compagnia di altri suoi connazionali, estranei alla vicenda.

Il 35enne è stato trasferito nel carcere di Torre Sinello di Vasto.