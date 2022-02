Meteo Abruzzo

Oggi 10 giovedì febbraio giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso in tutto l’Abruzzo.

A Vasto giornata caratterizzata da bel tempo con temperature minime sui 4° C registrate alle ore 7.00, e le massime sui 15° C previste per le ore 14.00. Venti deboli provenienti da Sud-Est non supereranno un’intensità di 10 km/h.