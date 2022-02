Seminario di Sceneggiatura con Mascia Di Marco

Il Progetto Giovani del Comune di Vasto organizza un corso gratuito di Sceneggiatura con Mascia Di Marco. Il corso è rivolto a giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Primo incontro organizzativo ci sarà Mercoledì 16 febbraio alle ore 16,30 presso la sede del Centro Socio Culturale E. Berlinguer in Via Anelli 22, Vasto (ex istituto d’arte).

Info e prenotazioni: 3397158508 masciadimarco@libero.it