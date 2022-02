E’ previsto per lunedì 14 febbraio a Roma a Palazzo Minerva, il convegno “La via del Turismo delle Radici o di Ritorno. Rigenerare le comunità attraverso la formazione”. Si potrà seguire l’evento in diretta streaming su WEBTV.SENATO o su Facebook.com/SenatoCinqueStelle.

L’introduzione sarà svolta da Gianluca Castaldi, Senatore Commissione Politiche dell’Unione Europea. Sono previsti i saluti istituzionali di : Fabio Travaglini, Segretario AICCRE Abruzzo, Lorenzo Coia, Presidente Associazione Molise e Pietro Zocconali, Presidente Associazione Nazionale Sociologi.

Interverranno: Nicola Dario, Assistente parlamentare Presidente APS Energia per le radici, Lucia Vitiello, Dirigente Scolastico Emerito, Sonia Ferrari, docente di Marketing Turistico Unical, Pietro Smargiassi, Consigliere Regione Abruzzo, Angelo Sollazzo, presidente Conf. Italiani nel Mondo.

Modera Orazio Di Stefano, presidente Ass. Nazionale Sociologi d’Abruzzo.

Nell’occasione sarà firmato un importante protocollo con la confederazione degli Italiani nel Mondo.