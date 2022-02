Canoni locazione immobili ad uso abitativo e contributi, chiesta la proroga

Domenica 6 febbraio il gruppo consiliare Futuro e Sviluppo per Vasto, facendosi portavoce di numerose richieste giunte da concittadini, ha inviato una pec al Comune di Vasto (protocollo n.7959 del 7/2/22) per investire tutta l’amministrazione affinché la stessa valuti "la riapertura dei termini del Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione immobili ad uso abitativo - Risorse L. 431/1998 – Annualità 2021 (Locazioni anno 2020)".

Si legge in una nota: "Ringraziamo tutti i dipendenti comunali che hanno raccolto l’istanza, il segretario comunale e l’assessore competente per essersi attivati.

Confidando nell’accoglimento di questa ragionevole ed opportuna proroga si invitano tutti i cittadini a prestare attenzione a tutti i mezzi di informazione del Comune di Vasto per potere ulteriormente usufruire di questa eventuale opportunità".