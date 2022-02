Provincia di Chieti in lutto per la scomparsa dell'architetto Valerio Ursini

Provincia di Chieti in lutto per la prematura scomparsa di Valerio Ursini, architetto 58enne, responsabile del Servizio Patrimonio immobiliare dell'ente.

Questo il messaggio del presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna:

"Ciao Valerio! La notizia della tua dipartita mi ha profondamente scosso. Con te la Provincia di Chieti e non solo perde una grande persona: onesta, laboriosa, educata, rispettosa e responsabile. A te il mio grazie per il grande lavoro profuso in questi anni e a te il merito per aver reso possibile, insieme ai tuoi colleghi, che il progetto della Via Verde Costa dei Trabocchi prendesse forma divenendo realtà. Grazie Valerio! Ci mancherai! Ora fai buon viaggio".

Il presidente e i consiglieri dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Chieti lo salutano "nel suo viaggio luminoso lontano da questa terrena sofferenza ed esprimono profondo cordoglio alla moglie Alessia, alla figlia Fulvia ed a tutti i suoi cari".

La camera ardente è stata allestita nel palazzo della Provincia di Chieti. I funerali di Valerio Ursini si terranno alle ore 10,30 di lunedì 7 febbraio nella Cattedrale di San Giustino a Chieti. La salma sarà poi tumulata nel Cimitero di Guastameroli.