Atti vandalici e danni alla centrale di sollevamento: quattro comuni a secco d'acqua

Da questa mattina sono senza acqua i Comuni di Cupello (contrade Aglavizza e Ramignano), Furci (Capoluogo e Monte Taverna), San Buono (Capoluogo e contrada Sodere) e Gissi (Capoluogo esclusa la zona industriale).

Stavolta però l'interruzione della fornitura idrica non dipende da rotture improvvise e conseguenti riparazioni, ma da atti vandalici che ignoti hanno messo a segno nella centrale di sollevamento “Ponte Moro”nel comune di San Buono.

I fatti sarebbero avvenuti intorno alle 24.00 e i danni provocati sarebbero piuttosto seri.

E' stato completamento distrutto il quadro elettrico e tutto l'interno della centrale è stato manomesso e danneggiato. “Stiamo verificando l'entità del danno e quindi i tempi necessari a ristabilire la funzionalità degli strumenti messi fuori uso per poter comunicare quando sarà possibile ripristinare il servizio – puntualizza Fabrizio Talone, responsabile reti adduzione e conduzione della Sasi – Quello di stanotte è un atto deplorevole che sta causando disagi enormi, combattiamo già con la mancanza d'acqua alle sorgenti, con le condotte fatiscenti che spesso ci costringono a chiusure improvvise per riparazioni urgenti e ora anche con azioni distruttive. La società si sta impegnando con lavori e progetti per migliorare il servizio e poi accadono fatti come questo, evidentemente c'è chi si diverte a creare danni e problemi. L'auspicio è quello di riuscire prima possibile a ripristinare il servizio, tutto dipende dai lavori necessari”.