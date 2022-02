Variante alla Statale 16 e ipotesi viadotto-galleria: "Prematuro allarmarsi"

Diversi interventi contrari alle ipotesi in campo, raccolta firme avviata per il contrasto, questione che tornerà all'attenzione del prossimo Consiglio comunale: la Variante alla Statale 16 a Vasto, o meglio la 'mini variante' con possibile realizzazione di viadotto e/o galleria nell'area sottostante la balconata orientale della città, è da un po' di giorni al centro del dibattito.

In merito registriamo una nota di Dina Carinci, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, a giudizio della quale "è prematuro allarmarsi".

Scrive Carinci: "Da giorni in città e in tutto il Vastese si è riacceso il dibattito sulla variante alla SS 16 dopo la diffusione della notizia dei carotaggi effettuati nella zona di via Fonte Joanna.

Come qualcuno ricorderà, il risultato di un sondaggio popolare promosso dal M5S Vasto nel 2017, fu assolutamente a favore dell’arretramento della SS 16 verso l’interno e non sulla costa e in questo periodo si sono levate molte voci contro la realizzazione di un tracciato a ridosso del costone orientale di Vasto.

Per ben due volte il Consiglio comunale di Vasto si è pronunciato in tal senso ed è nota la posizione di ben 27 Comuni del Vastese che, con relative delibere di Giunta e di Consiglio, vorrebbero che la variante passasse dal casello Vasto Nord in direzione Fondovalle Cena, Fondovalle Treste per poi ricongiungersi alla Statale Trignina.

Ad oggi, invero, non è giunta alcuna proposta da parte dell’Anas ma sappiamo che la procedura per la realizzazione di nuove opere consta di diverse fasi, alcune delle quali prevedono valutazioni tecniche ed ambientali, e che arriverà anche la fase il cui si darà voce al territorio.

Riteniamo, dunque, prematuro allarmarsi. Occorre, invece, sollecitare una accelerazione dei tempi dell’Anas per scongiurare la perdita degli 87 milioni di euro stanziati per l’opera; una Variante che, auspichiamo, non interessi il costone orientale di Vasto".