Fondazione Mileno, nuove criticità: il pagamento degli stipendi potrebbe slittare

Sono intrise ancora di preoccupazione e timori per il presente e futuro di numerosi lavoratori le parole dei rappresentanti sindacali a riguardo della situazione in atto ai centri sanitari e di riabilitazione facenti capo alla Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus, con il punto di riferimento essenziale dell'Istituto 'San Francesco d'Assisi' di Vasto Marina.

Ad intervenire sono i delegati aziendali sindacali Ferdinando Costanzo, Daniele Leone e Aurora D’Ascanio (Cgil-FP), Silvia Della Penna (Cisl-FP), Antonio De Marco (Uil-FPL) ed Enzo Ricci (Ugl).

"Alla luce dell’inaspettato comunicato del direttore generale della Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus, Padre Franco Berti, nel quale si evince la possibilità che il pagamento degli stipendi maturati dai dipendenti nel mese di gennaio, subisca uno slittamento a tempo indeterminato - si legge nel documento -, non possiamo non stigmatizzare e rimanere silenti di fronte all’ennesimo atto che scatena forti preoccupazioni in capo ai dipendenti ed alle loro famiglie.

I lavoratori della Fondazione, infatti, solo pochi anni or sono, hanno dovuto sopportare il mancato e/o ritardato pagamento degli emolumenti per alcuni lunghi mesi (2016-2017), la cassa integrazione (F.I.S. Covid 2020-2021) e provengono dalla difficile situazione pandemica, che li ha visti affrontare con grande professionalità l’emergenza, con turni massacranti e con il rischio quotidiano di essere contagiati dal virus.

Inoltre, si rileva la scarsa correttezza dell’azienda dovuta alla mancata convocazione delle sigle sindacali per affrontare la delicata problematica. Infatti, nello scarso e sibillino comunicato non sono riportate le motivazioni che hanno portato alla sua genesi.

Registriamo ancora una volta la scarsa considerazione che la Direzione mostra nei confronti dei dipendenti che, invece, costituiscono il motore dell’azienda, il fulcro attorno al quale ruota tutta la mission aziendale. La natura di azienda di servizi rivolti a persone che vivono una più o meno transitoria situazione di disagio dovrebbe, al contrario, porre la massima enfasi e valorizzare il lavoro effettuato dai dipendenti, anziché svilirlo.

I dipendenti della Fondazione rappresentano una risorsa da tutelare e da valorizzare!

Alla luce di quanto sopra esposto, le organizzazioni sindacali scriventi metteranno in atto tutte le iniziative ritenute più congrue per evitare il ripetersi delle situazioni incresciose già verificatesi in passato, che rischiano di minare ancora e ulteriormente le vite dei lavoratori, sia in termini economici, sia in termini di benessere psico-sociale".