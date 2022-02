Erosione a Vignola, interventi protettivi della costa al via

“In località Vignola sono in corso opere di protezione provvisionali per la difesa di tratti interessati da gravi fenomeni erosivi”. E’ quanto evidenzia il sindaco di Vasto, Francesco Menna.

“L'intervento si sta realizzando - aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Licia Fioravante - con opere necessarie per mettere in sicurezza l’area e difendere quel tratto di litorale molto frequentato in estate. L’auspicio, inoltre, è che quanto prima arriveranno anche le risorse annunciate, pari a 3,5 milioni di euro, finalizzate alla lotta all’erosione di quel tratto compatibilmente con il Piano Costa Regionale”.

Ad eseguire i lavori è la ditta Dalmar di Vacri, impresa qualificata per l’esecuzione opere marittime. Trattandosi di lavori con trasporto dei massi via mare e utilizzo del pennello preesistente quale approdo e zona di scarico e movimentazione dei materiali, per la successiva posa in opera con mezzi terrestri, l’impresa ha ottenuto l’autorizzazione relativa dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto.

Il tempo utile per l’esecuzione dell'interventoi è fissato in 30 giorni.