Tribunale di Vasto da difendere, la mobilitazione non si ferma

Gli amministratori di Fratelli d'Italia del Vastese hanno presentato, nei rispettivi comuni di appartenenza, una proposta di delibera per scongiurare la chiusura del Tribunale di Vasto e degli altri Tribunali, cosiddetti minori, abruzzesi.

È una risposta, la loro, che li ha trovati unanimi e convinti, nel trovare una soluzione ad un rischio che si protrae da fin troppo tempo e da cui non si riesce a venire a capo. La proposta verrà discussa nei prossimi Consigli comunali ed è un intervento a sostegno delle iniziative già promosse dagli ordini professionali di Vasto, Lanciano, Avezzano e Sulmona, e della proposta di legge della Regione Abruzzo, con la quale l’ente regionale si assumerebbe le spese relative agli immobili degli uffici, compresa la loro manutenzione e vigilanza.

"Pertanto - si legge in una nota -, il coordinamento di Fratelli d’Italia del Vastese invita i rispettivi sindaci a persistere nella “lotta alla proroga”, che scongiuri quindi la chiusura del tribunale per il prossimo 14 settembre, e chiedono anche che si apprestino a prevedere un necessario provvedimento legislativo per salvare, definitivamente, le sorti del nostro Tribunale.

È una battaglia dell’intero territorio che, proprio in nome della giustizia, deve essere vinta per tutte quelle persone che hanno già difficoltà e ben pochi mezzi per poterci ricorrere. La prossimità del Tribunale è un servizio che non possiamo permetterci di perdere e noi, come amministratori, di certo non resteremo inermi a guardare. Ne vale del futuro del nostro territorio e della nostra comunità, che paga già da tempo il peso di un ingiusto declino nei servizi".