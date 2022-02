Tribunali da chiudere: le istanze abruzzesi dal Ministro Cartabia

Dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto riceviamo e pubblichiamo.

"Ringraziamo il Presidente Marsilio per aver reso possibile l’incontro dei quattro Ordini forensi di Vasto, Lanciano, Avezzano e Sulmona con la Ministra Cartabia, che ringraziamo per aver raccolto l’invito ad incontrarci, consentendoci di ascoltare e di replicare circa la questione della chiusura dei quattro Tribunali Abruzzesi, della situazione contingente e degli strumenti che sono oggetto di valutazione da parte del ministero sui futuri atti da compiere in merito al prospettato accorpamento ai Tribunali di Chieti e L’Aquila.

Restano, però, le istanze nel merito soprattutto in relazione alla necessità di disporre la proroga della chiusura, al fine di meglio valutare le ricadute che potranno avere nei nostri circondari le previste riforme del processo civile nonché i disegni di legge che prospettano nuovi criteri per la chiusura dei tribunali e quello relativo ad una diversa distribuzione delle spese degli stessi da porre a carico dell’ente regionale e di quelli territoriali.

Per questo riteniamo di non escludere, allo stato, la possibilità che nei prossimi giorni – e in caso di mancato accordo sulla proroga della chiusura dei nostri tribunali – venga disposta una nuova astensione dall’attività di udienza, d’intesa con gli altri ordini abruzzesi coinvolti e nel rispetto della volontà espressa dall’assemblea il 19 gennaio u.s., quale sostegno alle iniziative dei nostri parlamentari, che torniamo a ringraziare. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vasto".