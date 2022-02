Il Palace Hotel di Vasto Marina all'impresa 'Granata Gianfranco'

Resta di proprietà di un imprenditore del Vastese il Palace Hotel di Vasto Marina. L’impresa Granata Gianfranco srl di San Salvo si è infatti aggiudicata la procedura di gara per l’acquisto dell’intero complesso immobiliare chiuso dal 2018.

È sicuramente una buona notizia per tutto il territorio che potrà finalmente garantire la ricettività per il turismo, anche congressuale, che ha, negli anni passati, visto Vasto e il Palace Hotel recitare un importante punto di riferimento.

Gianfranco Granata esprime grande soddisfazione per essere riuscito a presentare un’offerta ritenuta congrua dagli organi della procedura ai quali esprime il profondo ringraziamento per la serietà e la competenza manifestata nel prendere la decisione ritenuta più idonea, in tempi brevi.

Ora dovrà partire il timing per la riapertura.

Necessitano, in primo luogo, importanti interventi di ristrutturazione e adeguamento per riportare il Palace Hotel al lustro che ne ha fatto sicuro punto di riferimento in Abruzzo e Molise, anche in una dimensione congressuale.

Dopo i lavori avrà inizio la parte più difficile quella della promozione del rinato Palace Hotel in un settore dove non è consentito fermarsi e in continua trasformazione e ciò in sinergia con le amministrazioni del territorio, le associazioni di categoria e con il Consorzio Albergatori Golfo d’Oro.