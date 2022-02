Masterclass: recitazione cinematografica con Andrea Roncato e Gabriele Cirilli

A Vasto ci sarà MASTERCLASS per ATTORI o aspiranti ATTORI, un evento a numero chiuso in 2 giornate coordinato da Andrea Roncato e Gabriele Cirilli, nelle date di venerdì 8 e sabato 9 aprile 2022, dalle 10 alle 13 e dalle 15 – 18.

La MasterClass è ideale per chi vuole approfondire e iniziare lo studio della recitazione a 360°. Il nostro percorso formativo, sensoriale ed emozionale, prevede un arricchimento personale e culturale unici ed irripetibili con 2 docenti d’eccezione che oltre ad essere professionisti internazionali del settore sono altresì 2 maestri di vita.

Alla base del lavoro dell’attore c’è l’azione, la gestualità e l’impostazione della voce. Questo workshop intensivo di due giornate mira proprio ad imparare a conoscere il proprio corpo e ad allenare la voce per cantare, interpretare e recitare. Si scoprirà il lavoro dell’attore dietro le quinte, l’imparare un testo con l’uso della memoria, l’analisi della scena e lo studio del personaggio. Ci saranno nozioni basilari sulle luci e le inquadrature in un set cinematografico, la conoscenza degli strumenti di ripresa e la gestione dell’ansia e dello stress prima di esibirsi o entrare in scena. L’attore prima di tutto dev’essere un artista a 360° e come tale deve avere nozioni anche di cinema, doppiaggio e interpretazione di un testo nuovo. Inoltre, per rendere questa esperienza ancora più emozionale, saranno previste delle piacevolissime visite culturali a Palazzo D’Avalos e nella riserva naturale di Punta Aderci e pranzo a buffet con prodotti locali a cura dello chef stellato Angelo Bellano. Due giornate di puro arricchimento personale, di relax e di divertimento. Verrà altresì allestito un mini-set con luci e camere per mettere in pratica le nozioni teoriche. La migliore esibizione verrà premiata dai docenti.

Non ci sono limiti d’età per partecipare. Il gruppo di lavoro è a numero chiuso (max 25 persone), in modo da poter lavorare assiduamente su ogni partecipante. Ogni partecipante riceverà un trailer di tutto l'evento con la propria esibizione sul set!

Alla fine del workshop sarà rilasciato l’attestato di partecipazione firmato dai master.

La MasterClass verrà svolta in una location suggestiva: Corte Rossetti situata nel cuore di Vasto in Abruzzo, un posto ideale per godere la cultura, la storia e la tradizione culinaria abruzzese.

Per info e iscrizioni: info@marcosantilli.net oppure 388.3070727 (anche whatsapp)