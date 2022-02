Pensi ad un’impresa femminile?

Al via i Fondi Impresa Femminile volto a sostenere imprese femminili di qualsiasi dimensione, con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, già costituite o di nuova costituzione, attraverso la concessione di agevolazioni nell’ambito di una delle due seguenti linee di azione:

a. incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili;

b. incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili.

Le agevolazioni sono concesse nei seguenti settori:

• produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;

• fornitura di servizi, in qualsiasi settore;

• commercio e turismo.

Per gli incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili è previsto un contributo a fondo perduto che va dal 50 all’80 per cento delle spese ammissibili. Per gli incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili, le agevolazioni assumono la forma sia del contributo a fondo perduto sia del finanziamento agevolato.

Le agevolazioni sono concesse con una procedura valutativa a sportello. Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica che sarà messa a disposizione in un’apposita sezione del sito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it

L’apertura dei termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione devono essere ancora definite dal MiSE con successivo provvedimento, con il quale saranno fornite anche le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi ammessi.