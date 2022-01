Trovato residuo bellico nell'area marina di Casarsa

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

E’ stato un sub a fare la scoperta di un ordigno bellico a Casarsa distante circa 50 metri dalla riva.

Subito gli uomini dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, coordinati dal Comandante Stefano Varone, si sono recati sul posto via mare per accertarsi della situazione; hanno delimitato la zona per un perimetro di 200 metri con apposita ordinanza.

La procedura serve a verificare il tipo di materiale ritrovato e l'eventuale necessità di un intervento da parte degli artificieri.

Il sub meravigliato dall’eccezionale ritrovamento ha filmato tutto con la sua Go-Pro. Seguono aggiornamenti.