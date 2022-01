Primo incontro di Spiritherapy online gratuito

“E’ con gratitudine che pubblico questo post”, scrive su Facebook Paola Fiore. “Aver intrapreso qualche anno fa la Spiritherapy: l’arte di amare, il percorso d’amore e guarigione proposto da Chiara Amirante è stato un dono meraviglioso.

La seguivo da lontano, da tempo attratta dai racconti della sua vita e dal quel sorriso così luminoso che sapeva di cielo.

Una scuola per amare? Sì perché lo stile è importante e saperlo fare bene è faticoso, e farlo con quella libertà interiore libera ed è liberante e non è cosa da tutti i giorni.

Scopro così, con gioia, ad ogni incontro attraverso l’energia sanante dell’amore di Dio di essere un’ inesperta “ alunna di volo “… ma scelgo di non ignorare più ciò che mi abita, di riconoscere che la spaccatura del cuore rende incoerenti, scelgo di ascoltarmi, di trasformare i miei limiti, i miei pregiudizi, di riconoscere che gli errori che posso aver compiuto per aver preso male la mira, possono diventare lo strumento per celebrare la meravigliosa pedagogia di un Dio che ama ogni uomo in modo straordinario.

Un altro grande dono è condividere questo percorso con delle persone meravigliose, che sono diventate come fratelli e che mi testimoniano quanto tutto questo sia visibilmente e gioiosamente possibile.”

Nuovi Orizzonti è una Comunità Internazionale, diffusa in molti paesi, che si pone l’obiettivo di intervenire in tutti gli ambiti del disagio sociale realizzando azioni di solidarietà a sostegno di chi è in grave difficoltà, con una particolare attenzione alle tante problematiche che caratterizzano i ragazzi di strada e il mondo giovanile.

Chiara Amirante nasce a Roma nel 1966. E’ fondatrice e presidente di “Nuovi Orizzonti”, scrittrice e autrice di numerosi best-seller, consultrice in due Pontifici Consigli della Santa Sede, ha partecipato al Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione.

“Stiamo vivendo un tempo particolarmente difficile”, scrive lo staff di Nuovi Orizzonti, “in cui la nostra quotidianità è stata completamente stravolta dall’arrivo di una pandemia che nessuno aveva messo in conto. Abbiamo avuto l’impressione di sentirci catapultati all’improvviso, senza alcun preavviso, in un film di fantascienza, di quelli che ti lasciano con una fortissima tensione e con l’amaro in bocca e questo ha senz’altro contribuito al diffondersi un’altra pandemia forse meno visibile ma non per questo meno drammatica: la crescita esponenziale del ‘malessere dell’anima’. Cosa fare per riuscire a custodire la pace nei tanti momenti difficili che stiamo vivendo? Come vivere ogni attimo in pienezza e scoprire, mettere a frutto le potenzialità presenti nel nostro spirito? Cosa possiamo fare per liberarci da quel senso di malessere, di ansia, di inquietudine che spesso ci accompagna? Sono domande che in questo tempo come non mai continuano a interpellarci con maggiore insistenza

