Un dono dal Comune di Monteodorisio ai 14 bimbi nati nel 2021

“Ogni vita che nasce è un dono prezioso, fonte di gioia e speranza per la nostra comunità!”, commenta il Sindaco di Monteodorisio, Catia Di Fabio. “Siamo felici di poter dare il benvenuto ai 14 bambini nati nell'anno 2021. Anche quest'anno abbiamo voluto donare un cesto alle loro famiglie, contenente prodotti per la prima infanzia, un piccolo gesto in segno di augurio e di accoglienza, accompagnato dal nostro impegno per contribuire alla loro crescita e per soddisfare i loro bisogni come cittadini di Monteodorisio. Un augurio sincero a tutti i genitori, con la speranza di poter veder nascere sempre più bambini nella nostra comunità”