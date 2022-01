A Vasto il Programma sperimentale Mangiaplastica

Con il programma Mangiaplastica il Ministero della Transizione Ecologica ha promosso l’acquisto di eco-compattatori da parte delle amministrazioni comunali attraverso le risorse disponibili del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), fondamentale a livello economico e comunitario.

Gli eco-compattatori serviranno a selezionare bottiglie in plastica PET per ridurne il volume in modo di favorirne il riciclaggio in termini di quantità.

Il finanziamento riguarderà i progetti delle amministrazioni comunali di Vasto, Ortona e Lanciano.

Si ricorda che i comuni possono presentare per il 2022 le richieste di contributo dal 31 gennaio al 31 marzo attraverso la piattaforma informatica Invitalia PA digitale.