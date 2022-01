E’ stata disposta l’apertura straordinaria del centro vaccinale di Vasto per lunedì pomeriggio 31 gennaio 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

L’ingresso nell’ex palestra dei Salesiani, in Via Santa Caterina da Siena, potrà avvenire, mediante un apposito coupon virtuale di prenotazione, da richiedere una solva volta in uno dei seguenti modi:

1) Tramite posta elettronica all’indirizzo: vaccinipalabcc@comune.vasto.ch.it indicando nome, cognome, data di nascita e num. telefono per rapido contatto

2) Tramite Messaggio, indicando nome, cognome e data di nascita al seguente numero 3336443410.

tuttavia sarà garantita anche una terza possibilità:

3) Ingresso Libero per prime dosi, over 50 e scadenze green pass dimostrate.

Per garantire velocità nella gestione degli ingressi ed abbassare i tempi di attesa si prega di utilizzare, preferenzialmente, i sistemi di prenotazione 1 o 2, ma solo uno dei due, presentando una sola richiesta. Si segnala che ad oggi tutte le richieste ricevute sono state evase.

“Apertura necessaria - hanno evidenziato il sindaco Menna e l’assessore Della Gatta - per garantire la vaccinazione ai cittadini. Si ricorda che scatta dal 1° febbraio la sanzione di 100 euro per gli over 50 italiani e stranieri residenti in Italia che non sono vaccinati.

Dal 1° febbraio sarà inoltre obbligatorio avere il green pass di base per entrare negli uffici pubblici, alla posta, in banca o in uffici finanziari".