"Ho paura di te", nuovo singolo firmato Rkomi e Karakaz

Torna per gli appassionati della musica rock il vastese Michele Corvino, in arte Karakaz, che con la sua band musicale ha partecipato a X Factor 2021.

E’ online su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Rkomi con Karakaz, progetto fondato dal poliedrico artista vastese Michele Corvino e affiancato da Luigi Pianezzola (synth e basso), Massimo De Liberi (Chitarre) e Sebastiano Cavagna (Batteria).

Il brano è inserito nella nuova versione di “Taxi Driver”, presente in una nuova edizione con l’aggiunta di sette brani, tra cui: “Insuperabile”, che verrà presentato la settimana prossima a Sanremo, la reinterpretazione di “Fegato Fegato Spappolato” di Vasco Rossi, scelta per la serata delle cover sempre a Sanremo, e altre collaborazioni importanti come quelle con Dargen D’Amico (“Maleducata”), Elodie “La coda del diavolo”, e appunto Karakaz con “Ho paura di te”.

Di seguito il testo del singolo:

Strofa 1: Rkomi,

Michele Corvino, Rkomi & Michele Corvino]

Mi ci vorrebbe

Una birra, mi ci dipende

Amo far le cose di fretta

Quindi innamorarmi di te

E l’amore sa fare piovere, sa solo fare a modo suo

E l’amore sa fare uscire il Sole, l’amore è una questione di impulsi

Amo il tuo sapore, il calore delle

Tue carezze l’odore delle tue mani

Mi sporco con il sapore il mio cuore mentre

Assaporo l’amore della tua carne

Ok, sono fuori con il walkman, quеlla cosa che si ascolta

Sono fuori con Miguel, con uno che sе ne frega

Esistono luoghi dove mi esibisco la notte, mi legge la mente

Sono insensibile agli spari, e ho paura delle tue carezze

[Pre-Ritornello: Rkomi]

Perchè la paura può venirti addosso, come un’auto sportiva

[Ritornello: Rkomi & Michele Corvino, Michele Corvino, Rkomi]

Non trovo più le parole, le cerco nelle persone, ma ho paura di te (Ah)

Sei una corona di spine, io mi sento morire, voglio farlo con te (Ah)

Io non so divertirmi senza fare casini o sembrare cattivo (O sembrare cattivo)

Possiamo toccare il fondo, non è la fine del mondo ma ho paura di te, ho paura di te

E ho paura di te

E ho paura di te

[Post-Ritornello: Karakaz]

E ho paura di me, ho paura di te

Sento le mani addosso che stringon forte la testa

Stringe forte la te-, stringimi forte a te-

Tienimi stretto poi sbattimi fuori da me

[Strofa 2: Rkomi, Rkomi & Michele Corvino]

Mescolo, sto aspettando faccia effetto

Mi sono steso ad asciugare

Ho qualche goccia di speranza

Batto il tempo con le ossa

Il tuo petto che si gonfia

Un pensiero caldo che si scioglie, ma non trovo le parole

Ora ho qualche goccia di speranza

[Pre-Ritornello: Michele Corvino]

Perchè la paura può venirti addosso, come un’auto sportiva

[Ritornello: Rkomi & Michele Corvino, Michele Corvino]

Non trovo più le parole, le cerco nelle persone, ma ho paura di te (Ah)

Sei una corona di spine, io mi sento morire, voglio farlo con te (Ah)

Io non so divertirmi senza fare casini o sembrare cattivo (O sembrare cattivo)

Possiamo toccare il fondo, non è la fine del mondo ma ho paura di te, ho paura di te

E ho paura di te

[Bridge: Michele Corvino, Rkomi, Rkomi & Michele Corvino]

Se sei tu

Lo spazio in cui cammino

Non sei mai

Lo spazio in cui mi elevo

Se sei tu

Quello che fa paura

Non mi fa più paura, non mi fa più paura

[Ritornello: Rkomi, Michele Corvino, Rkomi & Michele Corvino]

Non trovo più le parole, le cerco nelle persone, ma ho paura di te (Ah)

Sei una corona di spine, io mi sento morire, voglio farlo con te (Ah)

Io non so divertirmi senza fare casini o sembrare cattivo (O sembrare cattivo)

Possiamo toccare il fondo, non è la fine del mondo ma ho paura di te, ho paura di te

E ho paura di te

E ho paura di te