Meteo Abruzzo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Oggi 25 gennaio a Vasto giornata caratterizzata da ampio soleggiamento. Temperature minime comprese tra 2° e 3°C, massime tra 5° e 7°C. Venti moderati da Nord-Nord Ovest che soffieranno con un’intensità di circa 19 km/h.

Anche a Teramo giornata di sole. Temperature minime sotto lo zero e massime tra 2° e 5°C. Venti deboli che non supereranno i 15 km/h.

A L’Aquila giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo sereno con una temperatura massima di 5°C e minima di -3°C. Venti deboli da Nord con un’intensità compresa tra 6 e 9 km/h, nel pomeriggio qualche raffica che arriverà fino a 20 km/h.

Nella Marsica-Monti della Meta ampio soleggiamento con temperature vicino lo zero che non supereranno i 4°C. Venti deboli al mattino e moderati nel pomeriggio, non supereranno i 22 km/h.