Il 24 gennaio ricorre "La Giornata Internazionale dell'istruzione", una ricorrenza in concomitanza con la festa liturgica di San Francesco di Sales, il patrono dei giornalisti e di tutti quelli che operano nella comunicazione.

I docenti, tutti i giorni, si mettono in gioco per adoperarsi nel difficile e importante ruolo di educatori e formatori. Purtroppo il diritto all'istruzione, per molti bambini in molti Paesi del mondo, è ancora messo in discussione da interessi politici ed economici.

Ricordiamoci sempre che solo l'istruzione rende l'uomo veramente libero, perciò coltiviamo i semi nei bambini di oggi, affinché un domani, da adulti, diventino piante.