Disservizi nel servizio di raccolta rifiuti di chi colpito dal Covid. A denunciarli, in una nota, i consiglieri comunali di centrodestra Francesco Prospero e Vincenzo Suriani (FdI), Guido Giangiacomo (Vasto al Futuro), Antonio Monteodorisio (Forza Italia) e Sabrina Bocchino (Lega).

"In queste ultime settimane - scrivono - tante sono state le segnalazioni che abbiamo ricevuto dalle famiglie flagellate dal virus eabbiamo constatato, purtroppo, un’incresciosa mala gestione nel servizio di raccolta rifiuti a loro riservato.

Un disservizio diffuso che ha interessato molti dei cittadini positivi, dovuto alla negligenza dei soggetti incaricati. Infatti sebbene fossero stati garantiti due ritiri settimanali, molti di loro si sono ritrovati ad accumulare spazzatura in casa per oltre 7 giorni e altri, invece, senza aver ricevuto nemmeno gli appositi scatoloni deputati alla raccolta.

Non possiamo permettere che, oltre alle preoccupazioni legate alla malattia, si aggiungano anche i disagi dovuti all’aumento dei rifiuti per i quali, molto spesso, all’interno delle abitazioni non si rinvengono nemmeno gli spazi idonei dove sistemarli in attesa del ritiro e ciò con inevitabili conseguenze sulla vivibilità delle singole abitazioni.

Dette criticità, vista la preoccupante recrudescenza del virus delle ultime settimane, devono essere assolutamente risolte. Pertanto, chiediamo all’amministrazione comunale e alla Pulchra di intervenire tempestivamente su questa impellenza e di ripristinare un adeguato e congruo servizio. I cittadini - concludono i rappresentanti del centrodestra in Consiglio comunale a Vasto - hanno diritto ad avere un servizio di raccolta efficiente e puntuale, giustamente commisurato alle tasse da loro versate".