Lettera dei Dirigenti Scolastici del 1° ciclo ai genitori

Cari genitori, in un momento difficile per la scuola e per tutti noi, impegnati a garantire il servizio nel rispetto dei protocolli anti COVID-19, ci preme ricordare la necessità di effettuare le conferme e le nuove iscrizioni alla scuola dell’infanzia entro il 28 gennaio 2022 per poter far frequentare i vostri bambini a partire da settembre prossimo le scuole statali.

Le iscrizioni a gennaio sono stabilite a livello ministeriale per disporre il numero delle sezioni di ciascuna scuola, il numero dei docenti necessari e assicurare un corretto servizio.

Riteniamo opportuno spiegare all’utenza quanto quest’anno più che mai sia indispensabile iscrivere i bambini per tempo. Le iscrizioni tardive potrebbero non essere accolte dalle scuole per mancanza di posti disponibili: una riduzione significativa di iscritti comporterà inevitabilmente una costrizione del numero dei docenti assegnati alle singole scuole e di conseguenza un numero inferiore di sezioni.

Come è noto le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite con un numero di 18 e un massimo di 26 alunni, salvo che in presenza di alunni con disabilità, nel qual caso potranno essere al massimo 20 (con deroga del 10% in via eccezionale). Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni senza superare il numero di 29 alunni per sezione e comunque nel rispetto della normativa per l’accoglienza dei bambini con disabilità. Inoltre, in questo periodo particolare, è assolutamente inopportuno arrivare ad ospitare 29 bambini in uno stesso ambiente, seppur ampio e aerato e nel rispetto del protocollo per la sicurezza.

Invitiamo pertanto le famiglie a procedere con fiducia alle iscrizioni, acquisendo il modulo cartaceo nelle segreterie dei tre istituti del primo ciclo della nostra città, oppure scaricandolo dai siti delle scuole inviando la documentazione all’indirizzo della scuola scelta o riconsegnando nelle rispettive segreterie.

Certi della vostra preziosa collaborazione vi ringraziamo ricordando che solo insieme possiamo far crescere la nostra Comunità Educante!

Comunicato congiunto di Delle Donne, Di Carlo e Di Gregorio

Dirigenti scolastici delle scuole del 1° Ciclo di Vasto