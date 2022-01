Fondi per il Turismo PNRR

Il decreto interministeriale approvato contiene i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione degli incentivi diretti al sostegno degli investimenti per il settore del turismo coerenti con le finalità di cui alla misura M1C3-25, intervento 4.2.5 del PNRR e, in particolare, degli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale.

Gli incentivi sono riconosciuti alle imprese alberghiere, agli agriturismi, agli stabilimenti balneari, ai complessi termali, ai porti turistici, ai parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Le spese ammesse, al netto dell’iva, devono essere non inferiori a 500mila e non superiori a 10milioni.

La domanda di incentivo dovrà essere presentata al Ministero a decorrere dalla data di apertura dei termini e con le modalità determinate con successivo provvedimento del Ministero.

Per maggiori informazioni scarica il bando: https://bit.ly/33ij9rg