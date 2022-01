Anna Suriani a Container Live “Covid-19 evoluzione dell’Epidemia”

Container Live, programma curato e condotto da Fabio Bruno, torna Giovedì 13 Gennaio alle ore 18.30. L’Università delle Tre Età di Cupello e Università delle Tre Età di Vasto presentano in diretta streaming sulle pagine Facebook: Container LIVE, Università Tre Età Cupello, Università delle Tre Età Vasto. E su Instagram: container_live: “COVID-19 EVOLUZIONE DELL'EPIDEMIA, Strategie di contrasto, criticità, spunti di riflessione”, con la dott.ssa Anna Suriani , referente sanitaria del Comune di Vasto per la gestione del Centro Vaccinale di Vasto. Un evento on line aperto.

Tra poco saranno due anni da quando un microrganismo fino ad allora sconosciuto è stato capace di stravolgere radicalmente le nostre vite. Molti hanno vissuto la sofferenza fisica di una malattia impietosa, altri l'angoscia di una perdita vissuta in dolorosa solitudine, altri la paura, l'incertezza, l'improvvisa consapevolezza della nostra sconfinata fragilità, ma tutti uniti in un sistema di regole e un lessico che ormai fa parte della nostra consuetudine: mascherine, distanziamento, disinfettanti, DPCM, virologi, vaccini, DAD, green pass, ecc. La situazione pandemica è certamente migliore grazie in particolare ai vaccini, ma nuovi scenari in continua evoluzione necessitano di strategie combinate e non consentono comunque di abbassare la guardia.