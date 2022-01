Perdita d'acqua in via Istonia, dal Comune: "Problematica risolta"

“Sono terminati i lavori riguardanti la perdita d’acqua su via Istonia, la strada di collegamento della città alla Marina di Vasto”.

Lo dichiara il sindaco di Vasto, Francesco Menna che ringrazia i tecnici del Comune per i "diversi sopralluoghi effettuati per un lavoro di indagine sul posto attento ed oculato. La sinergia operativa degli assessori e dei vari uffici comunali ha consentito di affrontare e risolvere la problematica in essere, garantendo alla città e ai cittadini la sicurezza necessaria e dovuta”, continua il sindaco.

“Abbiamo individuato il punto in cui avveniva la fuoriuscita di acqua che sfociava su Via Istonia rendendola scivolosa e pericolosa”, precisa l’assessore ai Lavori Pubblici, Felicia Fioravante la quale sottolinea che la situazione, a parere dei tecnici, è stata risolta. Sarà tuttavia premura dell’ufficio preposto - specifica il vice sindaco - monitorare nei prossimi mesi la situazione”.

“Abbiamo apprestato il supporto operativo e tecnico per la soluzione di questo annoso problema ottenendo un risultato soddisfacente ed importante per la città. Abbiamo approfittato dell’occasione per ripulire tutti i canali di scolo”, ha aggiunto e concluso l’assessore ai Servizi manutentivi, Alessandro d’Elisa.

“Avevamo preso un impegno con la città, rispettato ed ascoltato le numerose segnalazioni giunte alla nostra attenzione, e apprestato una soluzione al problema” concludono gli assessori.