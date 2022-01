Abruzzo e turismo: "Subito sostegni o grave crisi del comparto"

Servono subito misure di sostegno al turismo abbondantemente penalizzato dalla ripresa dell’alto andamento dei contagi altrimenti l’Abruzzo rischia una crisi in questo comparto davvero gravissima.

Il presidente regionale della Cna Turismo Abruzzo, Claudio Di Donisio, fa appello alla politica regionale e nello specifico si rivolge al presidente della Regione Marsilio e all’assessore D’Amario che ha anche funzione di coordinatore nazionale: “Devono sollecitare nella sede della conferenza Stato-Regioni il Governo a mettere in campo determinate misure, perché stavolta la capacità delle imprese di fronteggiare una nuova emergenza non è scontata;[…] inoltre anche l’inopinata cancellazione di tutti i voli da e per Pescara operata da Ryanair, che da ora potrebbero essere bissate da quelle legate alla stagione turistica invernale, con conseguenze pesanti per l’intera filiera che dell’attività turistica vive: hotel, pensioni, b&b, gestori di impianti, accompagnatori, senza contare ristoratori e commercio. Non dimentichiamo che siamo ormai in emergenza da due anni”. Alle misure immediate, CNA Turismo chiede di affiancare scelte di prospettiva: “Con la nuova programmazione dei fondi comunitari occorre prevedere misure specifiche dedicate al rilancio del turismo della nostra regione“.

Vasto nel 2021 non sembra averne sofferto tanto quanto nel 2020. Inoltre nella nostra località turistica si sono installati anche turisti che hanno avuto il piacere di comprare case nella nostra cittadina, e questo ci permette di beneficiare di una buona percentuale di turismo anche durante la stagione invernale.