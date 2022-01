Tribunale di Vasto verso la chiusura, tre giorni di sciopero degli avvocati

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto, unitamente agli altri sodalizi abruzzesi interessati dalla soppressione del relativo Tribunale (Lanciano, Avezzano e Sulmona), ha proclamato l'astensione dall'attività giudiziaria per i giorni 19, 20 e 21 gennaio con indizione dell'Assemblea Straordinaria degli iscritti - da tenersi su piattaforma telematica in ragione della emergenza pandemica - per il giorno 19 gennaio alle ore 10.

"L'astensione - spiega l'avvocato Vittorio Melone, presidente dell'Ordine Forense di Vasto - si è resa necessaria in quanto la situazione che si sta verificando, e che si prospetta per il futuro, è intollerabile e non conciliabile con alcun principio di corretta amministrazione, non risponde alla domanda di giustizia del cittadino; in particolare, l’assenza di comunicazione ed interlocuzione rende estremamente incerta la futura efficienza e funzionalità di ben 6 Tribunali su 8 del Distretto di Corte di Appello d’Abruzzo, ed in particolare in territori che da tempo risultano anche teatro di un preoccupante incremento di fenomeni criminosi; basti a tale proposito ricordare che negli ultimi cinque anni circa, presso il Tribunale di Vasto, sono stati celebrati ben 4 importanti processi coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, con il coinvolgimento di oltre 100 imputati

Mai arrendersi ! #tribunaliaperti", conclude Melone.