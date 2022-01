Provincia di Chieti a guida Francesco Menna, il primo Consiglio

Si è tenuta nel pomeriggio, nella Sala consiliare della Provincia di Chieti, la prima seduta del rinnovato Consiglio provinciale che ha visto la convalida e il giuramento del neo presidente Francesco Menna alla presenza del Prefetto Armando Forgione, la convalida degli eletti alla carica di consigliere provinciale

e il conferimento degli incarichi e delle deleghe.

"Avverto pienamente la responsabilità del compito che mi è stato affidato e che lega inesorabilmente i nostri Comuni, i 104 Comuni della Provincia di Chieti. Il mio impegno, e sono certo che sarà anche l’impegno di ciascuno di voi, è di lavorare proficuamente, e al meglio, per perseguire gli interessi dei nostri territori, in egual modo e senza rivendicazioni di appartenenza locale": ha esordito così Menna nel suo discorso di insediamento rivolgendosi all’intera assemblea dopo aver rivolto un pensiero al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli morto questa notte.

Un saluto e un ringraziamento è stato rivolto anche all'ex presidente Mario Pupillo e ai dipendenti dell'Ente. "La pandemia da Covid 19 - ha proseguito Menna - ha ingenerato una profonda crisi, ha inferto ferite al tessuto economico e sociale delle nostre comunità, ha evidenziato ed acuito povertà che già esistevano generandone, purtroppo, delle nuove. Tocca ora anche a noi ricucire quanto questa pandemia ha lacerato. Gli strumenti a disposizione ci sono e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è una grande occasione che non possiamo perdere e che richiede massimo impegno e sinergia da parte di tutti".

Menna si è poi rivolto ai consiglieri provinciali di maggioranza e di minoranza sottolineando come ognuno di loro gode della sua massima stima e fiducia. “Ciascuno di voi, nel ruolo che svolgete all’interno delle comunità di appartenenza, ha, e sta dimostrando, passione, amore e dedizione per le funzioni che ricoprite. Sono certo che avrete a cuore anche il nostro territorio nel suo complesso e nella sua complessità morfologica. Come ho già avuto modo di dire - ha sottolineato e concluso Menna - questa nostra Provincia sarà una Provincia a servizio dei cittadini, delle imprese, delle categorie economiche e sociali e a servizio dei 104 amministratori locali dove ognuno avrà un ruolo da protagonista. Sono convinto che con l’impegno di tutti sapremo affrontare nel miglior modo possibile le grandi sfide che ci attendono".