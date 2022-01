Andamento epidemiologico dopo il primo giorno di screening a Fresagrandinaria

Nella prima giornata di screening a Fresagrandinaria si è registrata una discreta affluenza da parte dei cittadini. Sono stati 98 i tamponi rapidi effettuati, dei quali 4 hanno avuto esito positivo.

A tal proposito abbiamo incontrato il sindaco di Fresagrandinaria, Lino Giangiacomo: "Per garantire un sicuro rientro a scuola abbiamo voluto come Amministrazione comunale garantire due giorni di controlli, rivolti in particolare alla popolazione scolastica. Spero in un’ampia partecipazione anche nella giornata di domenica."

Le persone con tampone positivo sono state immediatamente raggiunte telefonicamente e i loro dati trasmessi al dipartimento di prevenzione della Asl.

L'appuntamento domenicale è dalle 9:30/12:30 e per il pomeriggio dalle 14/18