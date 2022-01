Screening di massa al PalaBCC, prima giornata in archivio

Nella prima giornata di screening al PalaBCC si è registrata una grande affluenza da parte dei vastesi e dei residenti dei Comuni vicini. Sono stati 2.745 i tamponi rapidi effettuati, dei quali 82 hanno avuto esito positivo.

“A causa dell’elevato numero dei contagi e per garantire un sicuro rientro a scuola abbiamo voluto come Amministrazione comunale di concerto con la Asl - ha evidenziato il sindaco di Vasto, Francesco Menna - garantire due giorni di controlli, rivolti in particolare alla popolazione scolastica. Sono soddisfatto del grande senso di responsabilità che con la loro partecipazione hanno dimostrato i cittadini che si sono sottoposti al tampone. Solo con un atteggiamento responsabile, la vaccinazione ed il rispetto delle regole si potrà combattere il Covid-19, che da troppo tempo ha modificato le nostre vite.

Ringrazio i medici, gli infermieri, la Protezione civile, la Croce Rossa e i volontari, instancabili lavoratori che durante la pandemia hanno sempre offerto disponibilità per ogni iniziativa. Ringrazio inoltre l’apparato della Difesa che con i propri militari ha contribuito alle operazioni di screening. Spero in un’ampia partecipazione anche nella giornata di domenica”.

“Affluenza molto buona. I cittadini nelle file d'entrata, rispettosi del distanziamento interpersonale - ha aggiunto l’assessore alla Salute, Nicola Della Gatta - hanno raggiunto ordinatamente le 11 postazioni attive dove medici volontari hanno eseguito il tampone. Le persone con tampone positivo sono state immediatamente raggiunte telefonicamente e i loro dati trasmessi al Dipartimento di Prevenzione della Asl. Sono stati 45 i sanitari e 40 i volontari civili impegnati che ringrazio per il prezioso contributo prestato”.

Domenica il 'bis' dello screening, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.