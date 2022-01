Un po' di decoro? "Ripuliamo la città dalle affissioni selvagge"

Mi è venuto da sorridere in questi giorni quando ho rivisto un articolo ed una foto, sul mio periodico “VastoNotizie” del 1992, in cui mettevo in rilievo la necessità di ripulire i muri della città dalle affissioni selvagge.

Sono passati 30 anni e siamo allo stesso punto.

Basta vedere i sottopassaggi di Vasto Marina, con manifesti completamente strappati, il muro sulla SS16 vicino al semaforo della vecchia stazione, i pilastri del ponte su corso Mazzini, il muro alla discesa della Madonna delle Grazie e via dicendo.

Cosa fare per ridare un po’ di decoro a questi luoghi?

Bisogna ridefinire, con la ditta che ha in appalto la pubblicità, il piano e la localizzazione degli impianti pubblicitari e con un po’ di buona volontà ripulire i muri dove non sono previste affissioni di manifesti.

Ridato a dovere decoro alla città, lo step successivo è multare le ditte che si permettono di affiggere manifesti abusivi, come ad esempio i circhi.

L’operazione è poco costosa e di grande effetto sul look della città, elemento indispensabile per una “smart city” come Vasto che vuole puntare sul turismo!