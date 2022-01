"Fai un saldo in centro": dal 5 gennaio iniziano i saldi

“Con l’auspicio di avere un cuore della Città sempre più vivace ed attraente e di facilitare gli acquisti in occasione dei prossimi saldi che iniziano oggi mercoledì 5 gennaio”, comunica Marco Corvino, presidente del Consorzio Commerciale Vasto In Centro, “le attività commerciali del centro storico di Vasto proporranno il tradizionale Fai un saldo in centro con le aperture straordinarie per giovedì 6 gennaio, giorno della Epifania, e domenica 9.

Il Consorzio auspica che l’iniziativa incontri il favore di tutti e possa essere un ulteriore richiamo per coloro che vorranno usufruire dell’accoglienza della nostra città nei giorni finali delle Festività Natalizie”.