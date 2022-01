"Ha impresso un segno profondo e tangibile nella nostra comunità"

Celebrati questa mattina, nella Chiesa di San Marco Evangelista, i funerali del prof. Luigi Alfiero Medea, giornalista, poeta e scrittore, alla cui intelligenza e lungimiranza si deve la realizzazione del Premio Nazionale Histonium di poesia e narrativa.

Ad officiare il rito il parroco don Nicola Fioriti, assistito dal parroco emerito don Gino Smargiassi.

Molte le autorità ed i rappresentanti del mondo della cultura, del giornalismo, dell'associazionismo e della scuola intervenuti alla cerimonia. Presente una delegazione ufficiale del Rotary Club Vasto, per il quale Medea era addetto alle comunicazioni, e delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma della Città.

All'omelia il celebrante ha tratteggiato la figura del prof. Medea ricordandone il suo profondo acume e la sua intelligenza. I vescovi Bruno Forte e Camillo Cibotti hanno inviato i loro messaggi di cordoglio alla moglie, prof.ssa Angela Tommasi, ed il loro ringraziamento per il lavoro svolto in favore della stampa cattolica.

Al termine della celebrazione della funzione religiosa ha preso la parola il sindaco di Vasto Francesco Menna: "Il prof. Medea - ha detto - era una persona buona, un galantuomo e Vasto nutre un profondo senso di gratitudine per tutto ciò che ha fatto. E' stato molto presente nella vita di questa parrocchia sin dalla sua genesi e lo ricorderemo per la serietà e l'impegno profusi nel sociale. Non era vastese, ma aveva scelto questa città ed ha partecipato attivamente a tutta la vita culturale distinguendosi con una iniziativa lodevole come il Premio Histonium che ha una risonanza ed una valenza a livello nazionale notevole. Il prof. Medea sarà ricordato - ha concluso Menna - per sempre per il segno profondo e tangibile che ha impresso nella nostra comunità".

A nome della famiglia del Rotary Club ha parlato l'ing. Francesco Ottaviano il quale ha ricordato gli oltre 30 anni di partecipazione di Medea alle attività del sodalizio. "Ha saputo raccontare, passo dopo passo, le molteplici attività di servizio realizzare dal Club". Ottaviano ha esaltato le qualità professionali ed umane del prof. Medea al quale va "il merito di aver saputo inserire la Città del Vasto nel grande circuito della cultura nazionale".