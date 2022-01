"Aggiungi un posto...", bavaglini dipinti a mano ai nascituri del 2022

La Pro-Loco di Cupello, in un momento storico tutt’altro che facile come quello che stiamo vivendo, avvia il 2022 all’insegna della speranza e della resilienza lanciando una nuova iniziativa, che dà un seguito sicuramente alla precedente, con un nuovo omaggio chiamato “Aggiungi un posto…”, bavaglini cuciti e dipinti a mano per i neonati del comune di Cupello.

Il senso è quello di legare le generazioni passate con quelle future, quindi di creare un ponte tra mamme e nonne volontarie dell’associazione Pro-Loco Cupello che dà il benvenuto in comunità ai nuovi nati e questo un modo per far sentire tutti parte di una stessa famiglia. Quest’anno l’omaggio è un bavaglino che verrà donato al genitore ad avvenuta registrazione del nascituro, presso l’ufficio anagrafe del comune di Cupello. Lo spirito di questa iniziativa è proprio quello di garantire il rafforzamento di vincoli e legami all’interno della nostra comunità in un’ottica di ripartenza e resilienza, dopo due anni di pandemia che ha intaccato la vita di noi tutti.

L’augurio per la nuova generazione è che, in questo nuovo anno, possa vedere finalmente la luce la sconfitta della pandemia e che sia di buon auspicio per nuova rinascita.