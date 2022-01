Bilancio regionale e finanziamenti per Vasto: ci sono Fosso Marino e lo Stadio Aragona

Il sindaco Francesco Menna, in una nota, elenca gli interventi previsti per Vasto contenuti nell'ultimo Bilancio regionale, ringraziando i consiglieri Silvio Paolucci, Pietro Smargiassi, Sabrina Bocchino e Manuele Marcovecchio per "l'attenzione riservata alla nostra città".

L'importo complessivo è pari a 775.000 euro così ripartiti: 100.000 per Vignola, 90.000 per il dissesto, 90.000 per via Vilignina, 80.000 per il Teatro Rossetti, 40.000 per la Palestra San Paolo, 60.000 per la Villetta San Paolo, 200.000 euro per lo Stadio Aragona, 35mila euro la Villetta Due Pini e 80.000 per Fosso Marino.

"Risorse - sottolinea Menna - che consentiranno di mettere in sicurezza e restituire ai cittadini luoghi importanti e di ritrovo e di aggregazione sociale. Per quanto riguarda in particolare via Vilignina e Villa Vignola auspico che arrivino quanto prima i trasferimenti statali che verranno elargiti tramite la Regione Abruzzo: 3,5 milioni di euro per Vignola e un milione di euro per via Vilignina. La situazione in entrambi luoghi è seria e preoccupante e sono necessari interventi

immediati".