Cordoglio per la scomparsa del Prof. Luigi Medea

Grande cordoglio in tutta la comunità di Vasto per la scomparsa del Prof. Luigi Medea, presidente del Premio Nazionale Histonium.

L’assessore Nicola Della Gatta esprime a nome dell’Amministrazione Comunale la profonda tristezza: “Vasto piange un uomo di profonda cultura che, nato altrove, ha scelto questa Città come sede della sua vita e della sua opera professionale. Ha saputo spendersi con visione ed energia per lo sviluppo umano e culturale di intere generazioni di concittadini da docente, giornalista, scrittore e, non da ultimo, promuovendo il Premio Nazionale Histonium, che ha reso, con le sue 36 edizioni, istituzione fondamentale nel panorama cittadino e nazionale. Alla Professoressa Angela Tommasi giunga il cordoglio nella fede.

Caro Professore, grazie per il tuo servizio alla nostra comunità!”