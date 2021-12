Vietati i botti di Capodanno a Vasto, l'ordinanza del 31 dicembre

Nella nostra città, così come su tutto il territorio nazionale, durante il periodo delle festività natalizie e di Capodanno è consuetudine fare uso di materiale pirotecnico, fuochi d'artificio, petardi e assimilati.

Spesso si verificano episodi che provocano pregiudizio psicofisico agli animali in quanto ingenerano una reazione di spavento negli stessi a causa del frastuono dei botti esponendoli a rischio di fuga con perdita dell’orientamento. A ciò si aggiungono gli episodi di danneggiamento del patrimonio pubblico e privato.

"Per questo abbiamo ritenuto - hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l'assessora con delega alle Politiche per la difesa degli animali Paola Cianci -, di vietare l’utilizzo di tali materiali dal 31 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022.

Misura per sensibilizzare la cittadinanza ad evitare comportamenti che possano essere fonte di inquinamento ambientale, di pericolo per la sicurezza stradale e causa di morte per gli animali per incidenti o infarto che ogni anno in Italia registra numeri elevatissimi. Auspichiamo che ci sia una risposta positiva verso questo gesto di civiltà che molti Comuni già fanno da diversi anni".

Tante sono state le sollecitazioni dei cittadini e delle associazioni impegnate sul territorio per la difesa e tutela degli animali.