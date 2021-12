Slitta il rientro a scuola a Vasto, si farà lo screening di massa

“Emanerò a breve un'ordinanza per la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per i giorni del 7 e 8 gennaio 2022 per sottoporre tutta la popolazione, ed in particolare quella scolastica ad uno screening di massa prima del rientro a scuola. Provvederò, sempre a breve, ad aprire il Coc (Centro Operativo Comunale) e a convocarlo per programmare e pianificare insieme le due giornate di screening”.

A dichiararlo è il sindaco di Vasto, Francesco Menna che ritiene tale misura "necessaria e doverosa per la serenità e la sicurezza degli studenti, delle famiglie, dei docenti, del personale Ata e di tutti i cittadini. L’aumento dei casi degli ultimi giorni è preoccupante ed è importante la massima cautela e responsabilità da parte mia, sia in qualità di sindaco che autorità sanitaria locale. Ritengo pertanto essenziale procedere in tale direzione al fine di comprendere meglio l’incidenza dei contagi dopo queste festività che si apprestano a terminare”, precisa Menna.

“I contagi aumentano e la variante Omicron, altamente trasmissibile, mette a rischio la vita di molti nonché l’economia della città”, prosegue Menna che sottolinea ancora una volta l’importanza di mantenere e rispettare le indicazioni e le misure basilari quali l’uso della mascherina anche all’aperto, il distanziamento sociale e il lavaggio frequente delle mani.