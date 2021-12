Capodanno: Coldiretti, con quarantene è record food delivery

In questi giorni di festività natalizie, sono stati tanti i positivi in quarantena a casa che hanno utilizzato le consegne a domicilio.

Boom di consegne a domicilio con circa 2,5 milioni di italiani. E' quanto stima la Coldiretti nel sottolineare che proprio la coincidenza con i pranzi e cenoni di fine anno fa balzare al valore record di 1,5 miliardi per il fatturato del food delivery in Italia nel 2021.



La food delivery è anche una opportunità per non rinunciare, nonostante le difficoltà, ai menu della tradizione che, continua la Coldiretti, consente di consegnare gourmet di piatti a chilometri zero anche in vista del Capodanno.

Secondo l'Osservatorio nazionale sul mercato del cibo a domicilio il settore del digital food delivery continua la sua corsa inarrestabile, registrando una crescita del 59% rispetto al 2020 guidata da un lato dall'evoluzione tecnologica, dall'altro dall'accelerazione dovuta all'emergenza pandemica. La consegna di pasti a domicilio interessa quasi quattro italiani su dieci (37%) che hanno ordinato dal telefono o dal proprio personal computer pizza, piatti etnici o veri e propri cibi gourmet durante l'anno, secondo l'analisi Coldiretti/Censis.