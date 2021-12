Premiati i bambini vincitori dell’iniziativa “Vasto Xmas Whish”

Questo pomeriggio nella Sala Consiliare del Comune di Vasto il sindaco Francesco Menna, il Vicesindaco Licia Fioravante e l’assessore alla cultura Nicola Della Gatta hanno premiato con un attestato i bambini che hanno partecipato alla iniziativa “Vasto Xmas Wish”, esprimendo la propria idea che vorrebbero realizzare nella città.

Sveva Ruggiero, Gaia D’Alessandro, Giada D’Alessandro, Samuele Falco e Azzurra Ruggero, sono i vincitori selezionati per la letterina in cui hanno presentato un progetto per la città di Vasto. Tra le idee uno spazio per i cani con dog sitter e un punto deposito vestiti da distribuire ai meno fortunati. Queste sono solo alcune delle idee riportate nelle letterine depositate nei giorni scorsi in una speciale cassetta installata in Piazza Rossetti. Soddisfatto il sindaco per la partecipazione di diversi bambini a questa iniziativa che ha permesso attraverso Babbo Natale di coinvolgere i più piccoli.

L’evento, ha sottolineato il Vicesindaco, vuole avere la finalità di interessare le nuove generazioni nella progettazione di una città sempre più vicina alle loro esigenze.

Grande l’emozione dei bambini, che hanno espresso idee speciali, ricche di amore e fantasia, felici di essere stati coinvolti in prima persona come piccoli cittadini.

Il futuro è dei bambini! È sulle loro idee che la città crescerà in cultura, bellezza e benessere!