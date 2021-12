A Vasto Grido Cineteatro presenta: “Franco Oppini in Cocktail X 3”

Grido Cine Teatro presenta a Vasto, nel teatro Madonna Dell’Asilo il 6 gennaio alle ore 21: “Cocktail X 3”, di Santiago Moncada, traduzione di Pino Tierno, Regia di Marco Belocchi con Franco Oppini, Miriam Mesturino e Luca Negroni.

Una commedia nel senso più nobile del termine. Una scrittura divertente che mette a nudo sia alcune dinamiche di coppia, sia i concetti tradizionali di fedeltà-amore-tradimento e, avvalendosi di ironia e di dialoghi scoppiettanti, diventa uno spettacolo godibile e intelligente!

Parla di Cristina che è un’attrice di successo, con una vita privata piuttosto problematica. Separata da Gianni – un uomo ormai sulla sessantina, ma sempre giovanile, simpatico e donnaiolo; con cui ha avuto una figlia –, intrattiene da quattro anni una relazione clandestina con Vittorio, parlamentare europeo, sposato. Mentre quest’ultimo è in missione all’estero, Cristina riceve la visita del suo ex marito e in qualche modo ci finisce di nuovo a letto. Al mattino, mentre Gianni sta lasciando l’appartamento, torna inaspettatamente Vittorio. I due si incontrano, ed essendo totalmente diversi, non si trovano simpatici. Nell’imbarazzo generale Cristina confessa di aver passato la notte con l’ex-marito e Vittorio, seppur con un certo rammarico, decide di troncare la relazione. Cristina è distrutta e in preda ai sensi di colpa, esce di scena lasciando soli i due rivali. Un colpo di scena capovolge la situazione rendendo il finale davvero inaspettato. Uno spettacolo di notevole penetrazione psicologica, che mette a nudo con ironia alcune dinamiche di coppia, tra fedeltà, amore e tradimento.

“Cocktail per tre” è una di quelle commedie che, riesce a stupire e a far riflettere divertendo attraverso una trama ben strutturata, personaggi credibili e dialoghi scoppiettanti. La bravura degli attori fa la differenza, grazie alla capacità di dosare ironia e ambiguità, allusioni recitative, sguardi, pause e ritmo della recitazione. Uno spettacolo assolutamente da non perdere.

Biglietto poltronissima euro 16,00.

Biglietto poltrona euro 14,00

Biglietto ridotto (under 14) euro 10,00

Ingresso gratuito under 3

Info point & Punto Vendita: MPA Music Player Academy C.so Mazzini, 167, Vasto. Whatsapp 346 8938206.

Biglietti acquistabili presso i punti vendita e on line Ciaotickets

https://www.ciaotickets.com/.../franco-oppini-cocktail-x-3

Ai sensi delle disposizioni normative vigenti, l'ingresso agli eventi potrà avvenire solo con mascherina FFP2 e dietro presentazione della Certificazione verde COVID-19 (SUPER GREEN PASS), che andrà mostrata all'ingresso unitamente al biglietto e ad un documento di riconoscimento in corso di validità.