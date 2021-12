Casalbordino, rinviate iniziative ludico-ricreative natalizie

Il “Decreto Festività” del Governo Draghi e le disposizioni imposte per fronteggiare il forte incremento dei contagi da covid19 sta imponendo modifiche e annullamenti delle iniziative pubbliche in tutta Italia. All’articolo 6 del decreto legge n. 221 del 24 dicembre (ed entrato in vigore il giorno di Natale), il cosiddetto “Decreto Festività” appunto, si dispone il divieto di “feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti”.

Alla luce di quanto stabilito dall’esecutivo anche l’amministrazione comunale di Casalbordino ha rimodulato il calendario natalizio degli eventi pubblici. Il sindaco Filippo Marinucci ha, quindi, reso noto che “le previste iniziative ludico-ricreative del cartellone natalizio (ivi comprese quelle all’aperto) sono rimandate a data da destinarsi”. Eventi che verranno riproposti, rimodulati a seconda delle necessità e del calendario, quando le disposizioni nazionali e la situazione sanitaria lo permetterà.

Tra gli eventi posticipati anche quelle della Pro Loco con l’arrivo di Babbo Natale, previsto il 23 dicembre e poi rinviato al 30 dicembre dopo l’improvvisa scomparsa di Gionata Coladonato che della Pro Loco è uno dei fondatori e membro del direttivo, e le due iniziative per l’Epifania. “Restano fermi gli appuntamenti dei giorni 29.12.2021 (concerto di musica medioevale presso la Parrocchia del SS Salvatore) e 02.01.2022 (esibizione dei cori Centri anziani) nel rispetto delle norme sanitarie anti-Covid vigenti” sottolinea l’amministrazione comunale nel comunicato inviato.