Come si può festeggiare il Capodanno quest’anno?

Il Covid purtroppo condiziona i festeggiamenti di Capodanno. Molti i divieti per evitare un’ulteriore accelerazione dei contagi. Alt agli assembramenti! L’obiettivo è fare in modo che non si creino le condizioni per una corsa dei contagi, che potrebbe ripercuotersi sull’operatività del sistema sanitario nazionale.

La notte di San Silvestro vede lo stop degli eventi pubblici, dei concerti e delle discoteche. Niente concerto o conto alla rovescia per l’anno nuovo in piazza, dunque.

Nessuna limitazione invece per gli spostamenti: ci si potrà spostare verso altri Comuni e altre Regioni rispetto a quelle di residenza. Si potranno raggiungere anche le seconde case.

Sarà possibile accogliere il nuovo anno in casa in compagnia di parenti e amici, ma con il buon senso e la prudenza per minimizzare il rischio di focolai domestici.

Cena al ristorante per chi ha fatto il vaccino o è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi e ha il Super Green pass. Lo stesso vale anche solo per consumare un caffè al bancone dei bar.

Obbligo di indossare le mascherine FFP2, per il trasporto pubblico ma anche per poter accedere a qualsiasi spettacolo aperto al pubblico, sia che si svolga al chiuso che all’aperto, nei musei, a eventi e competizione sportive, anche queste senza distinzione tra quelle al chiuso o all’aperto.

Durante le vacanze e fino al 31 gennaio sarà anche obbligatorio indossare le mascherine all’aperto. Per fare una passeggiata sarà però sufficiente la mascherina chirurgica

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha detto: “Il governo ha innalzato il livello delle precauzioni. è importante che i comportamenti individuali siano adeguati: massima attenzione, prudenza, mascherine, igiene e distanziamento"