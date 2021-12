Salvare i tribunali minori: Vasto, Lanciano, Avezzano e Sulmona

Al Palazzo di Giustizia di Sulmona si è tenuto un incontro per discutere della salvezza dei Tribunali Minori abruzzesi. Presenti i parlamentari Stefania Pezzopane, Carmela Grippa, Camillo D’Alessandro, Luigi D’Eramo e Gabriella Di Girolamo e alcuni dei rappresentanti degli ordini forensi dei quattro tribunali. Per il Comune di Vasto ha preso parte all’incontro il Vicesindaco Licia Fioravante.

“Il tribunale di Vasto rappresenta un fondamentale presidio di legalità. E’ in gioco - hanno ricordato il sindaco Francesco Menna e il Vicesindaco Licia Fioravante – la sicurezza di un intero territorio. E’ fondamentale per la difesa del diritto dei cittadini avere un presidio di giustizia funzionante, efficiente, per la salvaguardia economica e sociale del nostro territorio. Faremo il possibile per evitare la chiusura.”

“Una battaglia, quella contro la soppressione dei Tribunali minori Abruzzesi, tra cui il Tribunale di Vasto”, commenta Licia Fioravante, ”portata avanti con abnegazione, dedizione, costanza e carattere dal presidente del consiglio dell'ordine degli Avvocati, Avv. Vittorio Melone, che ringrazio personalmente come Avvocato ed ora come Vicesindaco.

La strada è tutta in salita... metà Abruzzo, ovvero la parte meridionale, rischia di restare senza Tribunali, in un territorio di confine di particolare sensibilità... metà Abruzzo rischia di diventare terra di nessuno, senza Tribunali e senza Procura.

Un fatto gravissimo a cui ogni amministrazione ha l'obbligo morale nonché giuridico di opporsi fino allo sfinimento delle forze.

Vasto con i suoi rappresentanti politici, sarà sempre in prima linea per chiedere che questo importante presidio di legalità resti appannaggio di tutti i cittadini.

Grazie agli Onorevoli che oggi con la loro presenza hanno dimostrato di avere interesse per questo delicato tema ed hanno prestato tutta la loro collaborazione affinché le argomentazioni a tutela dei Tribunali giungano al Ministero”.